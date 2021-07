Néronde Néronde Loire, NERONDE Concert – Une soirée musicale à Vienne Néronde Néronde Catégories d’évènement: Loire

Néronde Loire Néronde EUR 12 12 Récital violon/pianoforte (précurseur du piano moderne), sur instruments d’époque. Ce duo propose des œuvres très connues de Mozart et Beethoven, mais aussi des œuvres oubliées de cette période. L’occasion de découvrir un bel instrument très peu connu ! adn_neronde@yahoo.fr +33 6 77 81 13 45 https://lesamisdenerondeadn.jimdofree.com/ dernière mise à jour : 2021-06-08 par Office de Tourisme Forez Est

