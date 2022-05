Concert “Une soirée avec Terry Bradford et Sussie Arvesen / festival “La semaine acadienne 2022”

Concert “Une soirée avec Terry Bradford et Sussie Arvesen / festival “La semaine acadienne 2022”, 10 août 2022, . Concert “Une soirée avec Terry Bradford et Sussie Arvesen / festival “La semaine acadienne 2022”

2022-08-10 – 2022-08-10 Des chansons d'hier à aujourd'hui qui vous feront passer des grands succès de la chanson française aux classiques du rock'n roll et de la country, sans oublier quelques unes de leurs propres compositions et un hommage au regretté Gerry Boudreau avec quelques unes de ses belles chansons. C'est le programme que vous proposent Terry Bradford et Sussie Arvesen pour ce concert participatif et chaleureux !

