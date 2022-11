CONCERT – UNE SOIREE AVEC MOLIERE

2022-12-04 14:30:00 – 2022-12-04 Fervent utilisateur de la création en temps réel, les pièces écrites de Molière sont en fait très tardives alors que l’on sait que la musique accompagnait toutes ses créations. Les musiciens professeurs du Conservatoire Béziers Méditerranée vous proposent de découvrir quelques compositions du XVIIIème siècle, période incroyablement novatrice musicalement.

Tout public – Entrée libre.

