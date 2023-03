Concert : Une soirée à Vienne en trio Piano Annett Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Concert : Une soirée à Vienne en trio Piano Annett, 12 mars 2023, Valence . Concert : Une soirée à Vienne en trio 5 rue Vernoux Piano Annett Valence Drôme Piano Annett 5 rue Vernoux

2023-03-12 – 2023-03-12

Piano Annett 5 rue Vernoux

Valence

Drôme Le ténor Michel Ogier, le récitant Bernard Clément et la pianiste Julia Fayolle vous proposent de passer une soirée à Vienne autour de Franz Schubert.

Venez nombreux. infos@valence-pianos.com Piano Annett 5 rue Vernoux Valence

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Piano Annett 5 rue Vernoux Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Piano Annett 5 rue Vernoux Valence

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Concert : Une soirée à Vienne en trio Piano Annett 2023-03-12 was last modified: by Concert : Une soirée à Vienne en trio Piano Annett Valence 12 mars 2023 5 rue Vernoux Piano Annett Valence Drôme Drôme Piano Annett Valence

Valence Drôme