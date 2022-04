Concert – Une Oreille sur le Monde – Soirée African Electro !, 3 décembre 2022, .

Concert – Une Oreille sur le Monde – Soirée African Electro !

2022-12-03 19:30:00 – 2022-12-03 01:00:00

ZAR ELECTRIK (Transes envoûtantes – African Electro / Marseille)

Quand la rencontre de deux activistes de la scène méditerranéenne aboutit au mariage entre les transes gnaouies, les boucles de la musiques subsaharienne et l’électro la plus ensorcelante, la célébration se fait forcément explosive. Sur les pistes de cet African techno, Anass Zine et Arthur Peneau, chanteurs-instrumentistes au gumbri, à l’oud et à la kora électrique, embarquent Did Miosine aux machines pour un trip envoûtant aux confins du Maghreb. Derrières les voix enchanteresses ou rugissantes, l’appel à la danse se fait par les rythmes et les soubresauts ternaires baignés d’électro. Ça tourne jusqu’à s’étourdir, ça bouillonne et tourbillonne dans des transes infinies aux échos d’Orient et aux groove apatrides.

Première partie :

BRAZAKUJA (Musiques brésiliennes, balkaniques et chanson française)

Après plusieurs centaines de concerts ensemble en France et en Amérique du Sud lors de tournées internationales, et après trois albums enregistrés avec Cao Laru, leur ancienne formation, Marie Tissier, Felipe Trez et Laura Aubry forment le trio Brazakuja.

Trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une batterie….

Entre Brésil et Balkans, Brazakuja, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles, varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré.

Placement libre.

18H30 – Ouverture de la salle et du bar, apéro à thème, échanges avec les associations partenaires

19H – Repas bio (sur réservation)

20H30 – Concerts

À chaque concert, un pays, un thème, un soutien à une association ou à un projet local, une expo, une projection cinéma, une ambiance originale!

