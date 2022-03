Concert – Une Oreille sur le Monde – Direction l’Éthiopie ! Treffiagat, 28 mai 2022, Treffiagat.

Concert – Une Oreille sur le Monde – Direction l’Éthiopie ! Salle Croas Malo 2 rue des écoles Treffiagat

2022-05-28 19:30:00 – 2022-05-28 01:00:00 Salle Croas Malo 2 rue des écoles

Treffiagat Finistère Treffiagat

SÉLAMNESH ZÉMÉNÉ & BADUME’S BAND (Éthio Groove / Éthiopie – France)

Depuis 2007, les musiciens du Badume’s Band revisitent l’âge d’or de la musique éthiopienne. Leurs tournées avec les légendaires Mahmoud Ahmed et Alémayéhu Eshèté les mènent jusqu’en 2015 sur les scènes mondiales prestigieuses. En 2012, ils font la rencontre de celle qui fait danser le tout Addis Abeba, la jeune chanteuse azmari Selamnesh Zéméné avec laquelle ils enregistrent un premier album remarqué Ale Gena Ethiopia. Tout comme sa tante Eténèsh Wassié, Selamnesh Zéméné est considérée comme l’une des grandes voix féminines d’Ethiopie. En 2018, au Womad-UK, ils présentaient un aperçu du répertoire préfigurant leur nouvel album dans lequel Selamnesh apporte son écriture poétique et le Badume’s Band les arrangements.

Première partie :

YOANN MINKOFF & KRIS NOLLY (Blues Folk Beatbox / Rennes)

Une musique aérienne, où la guitare, la voix et le beatbox se croisent dans un perpétuel dialogue.

Le Franco-Britannique, habitué des formations électriques (City Kay, Joe Pilgrim & the Ligerians…) livre son projet solo dans lequel se dévoile un Blues personnel et poétique teinté de Mandingue, de Pop anglaise et de Folk Nord-américain.

Yoann Minkoff est accompagné en live par le Beatboxer Kris Nolly (Ka Jazz, Homecooking…) avec lequel une complicité musicale s’est nouée.

Placement libre.

18H30 – Ouverture de la salle et du bar, apéro à thème, échanges avec les associations partenaires

19H – Repas bio (sur réservation)

20H30 – Concerts

À chaque concert, un pays, un thème, un soutien à une association ou à un projet local, une expo, une projection cinéma, une ambiance originale!

+33 6 15 45 18 29 http://seiwafestival.com/

Salle Croas Malo 2 rue des écoles Treffiagat

