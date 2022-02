Concert : « Une nuit pour 2500 voix » – Samedi 12 février Église Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

La deuxième édition blagnacaise de ce concert à dimension nationale permettra de collecter des fonds contre les cancers pédiatriques. Le choeur à Lèze et Deyme de choeur y participeront. En présence de chercheurs et de médecins en onco-pédiatrie et de Philippe Perrin, astronaute et parrain de l’[association Constance](http://www.clpgaa.org/). Entrée gratuite, tous les **dons collectés** durant la soirée seront intégralement **renversés à la recherche contre les cancers pédiatriques**.

Par l’association Constance, la petite guerrière astronaute et l’ensemble vocal Crescendo Église Place de l’Église, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

