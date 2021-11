Lille Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille, Nord Concert – Une expérience sensorielle autour de Noël Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille Catégories d’évènement: Lille

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, le samedi 27 novembre à 18:30

Avec le CHROMATIC VOCAL GROUP, ensemble de chanteurs des Hauts-de-France, faites appel à vos 5 sens grâce à leurs chants mélodieux abordant les grands thèmes de Noël La particularité de ces concerts est qu’ils sont accompagnés de parfums et autres surprises … Venez nombreux …

Participation libre

Avec le Chromatic Vocal Group Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Place Gilleson Lille Vieux-Lille Nord

2021-11-27T18:30:00 2021-11-27T19:30:00

