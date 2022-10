Concert : une étoile, cette nuit-là

Concert : une étoile, cette nuit-là, 18 décembre 2022, . Concert : une étoile, cette nuit-là



2022-12-18 17:30:00 – 2022-12-18 18:30:00 Conte et Orgue pour cheminer vers Noël.

Un conte catalan de Joan Alavedra en dialogue avec les sonorités de l’orgue Silbermann-Callinet nous plonge dans le mystère et la joie de Noël. Aux claviers : Henri Sattler. Un conte catalan de Joan Alavedra en dialogue avec les sonorités de l’orgue Silbermann-Callinet nous plonge dans le mystère et la joie de Noël. Aux claviers : Henri Sattler. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville