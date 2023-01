[concert] Une centaine de musiciens sur scène Petit-Caux Petit-Caux Petit-Caux Catégories d’Évènement: Petit-Caux

Seine-Maritime

[concert] Une centaine de musiciens sur scène Petit-Caux, 21 janvier 2023, Petit-Caux Petit-Caux. [concert] Une centaine de musiciens sur scène la salle Arnaud-Beltrame de Berneval-le-Grand Petit-Caux Seine-Maritime

2023-01-21 18:00:00 – 2023-01-21 Petit-Caux

Seine-Maritime Petit-Caux Après trois ans d’absence, les musiciens des harmonies de Saint-Vaast-d’Equiqueville, Saint-Nicolas-d’Aliermont et Notre-Dame-d’Aliermont vont se retrouver pour un concert. Au total, une centaine de musiciens issus des trois harmonies du territoire de Falaises-du-Talou joueront un programme de musiques de films et de comédies musicales.

De quoi ravir les oreilles des passionnés du 7° art, tout comme les mélomanes. Après trois ans d’absence, les musiciens des harmonies de Saint-Vaast-d’Equiqueville, Saint-Nicolas-d’Aliermont et Notre-Dame-d’Aliermont vont se retrouver pour un concert. Au total, une centaine de musiciens issus des trois harmonies du territoire de Falaises-du-Talou joueront un programme de musiques de films et de comédies musicales.

De quoi ravir les oreilles des passionnés du 7° art, tout comme les mélomanes. mediatheques@falaisesdutalou.fr +33 2 35 04 37 75 Petit-Caux

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Petit-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Petit-Caux Adresse la salle Arnaud-Beltrame de Berneval-le-Grand Petit-Caux Seine-Maritime Ville Petit-Caux Petit-Caux lieuville Petit-Caux Departement Seine-Maritime

[concert] Une centaine de musiciens sur scène Petit-Caux 2023-01-21 was last modified: by [concert] Une centaine de musiciens sur scène Petit-Caux Petit-Caux 21 janvier 2023 la salle Arnaud-Beltrame de Berneval-le-Grand Petit-Caux Seine-Maritime Petit-Caux Petit-Caux, Seine-Maritime seine-maritime

Petit-Caux Petit-Caux Seine-Maritime