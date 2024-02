Concert UNDERGODS Amiens, jeudi 29 février 2024.

Concert UNDERGODS Amiens Somme

Leur passion pour les univers sonores multiples les a réunis au sein de la Mano Negra, ils se retrouvent désormais autour d’Undergods du label Electropica Records. Tom Darnal & Philippe Garbancito, tous deux musiciens aux pédigrées hors du commun (Mano Negra, Royal de luxe, Manu Chao, Amadou et Mariam) redescendent sur terre afin de raviver les couleurs de la vie et de la fête. Ils proposent un show, une cérémonie Punk-Funk incandescente et jubilatoire augmentée de projections vidéo. Amateurs de groove, de rock et d’adrénaline vous serez servis généreusement par ces deux amis de longue date.

+ GUEST !

L’accès à bord de Célestine est conditionné par la détention d’un billet > billetweb.fr

————————–

Pour information, le nombre de places est limité à 170 personnes pour cet événement, la terrasse de Célestine est, quand à elle, limitée à 50 personnes, le personnel peut être amené à vous demander de quitter celle-ci une fois la limite des 50 personnes atteinte.15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 20:30:00

fin : 2024-02-29 00:30:00

Port d’Aval

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France contact@penichecelestine.fr

L’événement Concert UNDERGODS Amiens a été mis à jour le 2024-02-02 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS