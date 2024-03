Concert Un voyage autour du monde Musée des impressionnismes Giverny Giverny, dimanche 21 avril 2024.

Concert Un voyage autour du monde Musée des impressionnismes Giverny Giverny Eure

Jacques Perez et Guillaume Effler mêlent les cordes de leur violoncelle et partagent des œuvres qui vous inviteront à traverser les styles et les époques de Piazzolla à Mozart, en passant par Scott Joplin et les Beatles.

Concert organisé par l’Opéra de Rouen Normandie en collaboration avec le Musée des impressionnismes Giverny et avec le soutien du Conseil Départemental de l’Eure.

L’Opéra de Rouen Normandie, Théâtre lyrique d’intérêt national, est subventionné par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Ministère de la Culture DRAC Normandie.

Jacques Perez et Guillaume Effler mêlent les cordes de leur violoncelle et partagent des œuvres qui vous inviteront à traverser les styles et les époques de Piazzolla à Mozart, en passant par Scott Joplin et les Beatles.

Concert organisé par l’Opéra de Rouen Normandie en collaboration avec le Musée des impressionnismes Giverny et avec le soutien du Conseil Départemental de l’Eure.

L’Opéra de Rouen Normandie, Théâtre lyrique d’intérêt national, est subventionné par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Ministère de la Culture DRAC Normandie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet

Giverny 27620 Eure Normandie

L’événement Concert Un voyage autour du monde Giverny a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération