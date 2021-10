Esteil Esteil Esteil, Puy-de-Dôme Concert “Un vers à soi” Esteil Esteil Catégories d’évènement: Esteil

Concert “Un vers à soi” Esteil, 10 octobre 2021, Esteil. Concert “Un vers à soi” 2021-10-10 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-10 17:15:00 17:15:00 Église Saint Jean-Baptiste 2, rue des Dames

Esteil Puy-de-Dôme Esteil EUR 15 15 Amal Allaoui, chanteuse et conteuse; Alice Trocellier à la viole de gambe feront résonner d’émotions nos cœurs et nos vieilles pierres dans l’amour et l’humour des femmes célébrées en musique depuis le XVII. esteilenhistoire@gmail.com +33 6 13 24 19 30 dernière mise à jour : 2021-10-02 par

lieuville 45.45265#3.36557