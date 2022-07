Concert : Un témoignage en chansons Saint-Jacut-de-la-Mer, 17 juillet 2022, Saint-Jacut-de-la-Mer.

2022-07-17 18:00:00 – 2022-07-17 19:00:00

Un témoignage en chansons, par Laurent GZRYBOWSKI

Dans cette rencontre chantante, sur le thème « Déconfinons nos cœurs », Laurent Grzybowski propose avant tout une expérience : celle du bonheur de chanter ensemble, en famille, tous âges confondus ! Chanter pour ne pas se laisser abattre par toutes les crises qui nous tombent sur le coin de la figure : crise sanitaire, crise morale et politique, crise internationale (la guerre en Ukraine), crise de l’Eglise catholique, etc. Chanter pour vivre, pour rester debout, pour résister à toutes formes de sinistrose. D’ailleurs, il le répète souvent : « Vivre, c’est apprendre à chanter et à danser sous la pluie… Et même en période de canicule ! » Un grand moment de joie et d’espérance !

