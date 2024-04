Concert Un soir à l’Opéra avec la Chorale de Cahors Prayssac, vendredi 26 avril 2024.

Concert Un soir à l’Opéra avec la Chorale de Cahors Prayssac Lot

La Chorale de Cahors vous invite à une soirée à l’Opéra.

Au programme de ce concert, des grands airs pour chœurs, connus ou moins connus, extraits d’opéras et d’opérettes composés entre le XVIIème et le XIXème siècle par Purcell, Haendel, Berlioz, Gounod, Verdi, Offenbach et d’autres encore.

La Chorale sera accompagnée en partie par Mireille Guigou au piano, et en partie par le Quintet d’Olt d’instruments à vent, sous la direction d’Anne Desaméricq.

Réservation sur https://www.helloasso.com/associations/la-chorale-de-cahors/evenements/un-soir-a-l-opera-avec-la-chorale-de-cahors-2

1616 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26 22:00:00

Espace Maurice Faure

Prayssac 46220 Lot Occitanie

L’événement Concert Un soir à l’Opéra avec la Chorale de Cahors Prayssac a été mis à jour le 2024-04-08 par OT CVL Vignoble