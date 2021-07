Saffré Saffré Loire-Atlantique, Saffré CONCERT UN POQUITO MAS Saffré Saffré Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saffré

CONCERT UN POQUITO MAS Saffré, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saffré. CONCERT UN POQUITO MAS 2021-07-10 – 2021-07-10 Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS

Saffré Loire-Atlantique Saffré Profitez d’un concert à la guinguette des Janettes Guitare & chant – cajon – trompette laguinguettedesjanettes@gmail.com Profitez d’un concert à la guinguette des Janettes dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saffré Étiquettes évènement : Autres Lieu Saffré Adresse Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Ville Saffré lieuville 47.45558#-1.6324