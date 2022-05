Concert “Un nouveau monde” Cluny, 12 juin 2022, Cluny.

Concert “Un nouveau monde” Place Saint Marcel Eglise St Marcel Cluny

2022-06-12 – 2022-06-12 Place Saint Marcel Eglise St Marcel

Cluny Saône-et-Loire

10 15 EUR Concert de musique baroque exceptionnel!

Ce concert sera la rencontre des Ateliers de Musique Ancienne de Cluny avec les choeurs Orphélia et St Roch de Lyon.

Conduit par Vincent de Meester et encadrés par des musiciens professionnel c’est un véritable voyage vers le nouveau monde qui vous est proposé… dans tous les sens du terme!

Ce programme est inspiré par le fond musical de la cathédrale de Bogota. Ce dernier n’est pas sans surprise car on est loin d’y trouver uniquement de la musique latine… Comme un clin d’oeil de la vieille Europe au nouveau monde, les artistes interprèteront également des extraits des Indes Galantes de Rameau.

note.eclose@gmail.com +33 3 85 51 95 85 https://lanoteeclose.com/

Concert de musique baroque exceptionnel!

Ce concert sera la rencontre des Ateliers de Musique Ancienne de Cluny avec les choeurs Orphélia et St Roch de Lyon.

Conduit par Vincent de Meester et encadrés par des musiciens professionnel c’est un véritable voyage vers le nouveau monde qui vous est proposé… dans tous les sens du terme!

Ce programme est inspiré par le fond musical de la cathédrale de Bogota. Ce dernier n’est pas sans surprise car on est loin d’y trouver uniquement de la musique latine… Comme un clin d’oeil de la vieille Europe au nouveau monde, les artistes interprèteront également des extraits des Indes Galantes de Rameau.

Place Saint Marcel Eglise St Marcel Cluny

dernière mise à jour : 2022-05-06 par