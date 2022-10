Concert : un Noël manouche Eguisheim, 11 décembre 2022, Eguisheim.

Concert : un Noël manouche

Place de l’église Eguisheim Haut-Rhin

2022-12-11 – 2022-12-11

Eguisheim

Haut-Rhin

Après un premier concert de Noël en 2021, le groupe Le Chinois & Friends revient à Eguisheim pour vous proposer un concert familial qui mélange titres emblématiques de Noël aux compositions du groupe. Au programme : Mon beau sapin, Last Christmas, Vive le vent, Petit Papa Noël, All i want for Christmas is you, Ma petite tsigane, Que j’aime Noël, Noël est là. Le tout en version jazz manouche.

Enfants et parents se retrouveront à l’unisson dans ce concert qui vous fera bouger les doigts de pied et vous mettra des étoiles plein les yeux.

Chansons de Noël et jazz manouche, c’est le cocktail magique de l’avent que vous propose le groupe Le Chinois & friends. Petits et grands, laissez vos doigts de pieds se trémousser au rythme des titres emblématiques de Noël.

dernière mise à jour : 2022-10-12 par