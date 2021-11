Concert : un Noël manouche Eguisheim, 10 décembre 2021, Eguisheim.

Concert : un Noël manouche Eguisheim

2021-12-10 20:30:00 – 2021-12-10 22:30:00

Eguisheim 68420 Eguisheim

EUR Petit Papa Noël, Vive le vent, Last Christmas, Rockin aroud the Christmas tree, Mon beau sapin, All I want for Christmas, … Autant de morceaux mythiques interprétés par le groupe “Le Chinois and friends” que vous découvrirez en version Jazz manouche, le tout au cœur de l’église d’Eguisheim et de son marché de Noël. Quand la magie musicale côtoie la magie de Noël, cela donne un cocktail de joie dont on ne peut se passer.

+33 3 89 78 53 15

dernière mise à jour : 2021-10-30 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach