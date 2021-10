Concert Un Mundo Raro Fixin, 31 octobre 2021, Fixin.

EUR Arts et Scènes propose à Fixin le concert Un Mondo Raro.

Un Mundo Raro…. un monde de rêve, celui d’une mezzo-soprano d’opéra s’aventurant sur des sentiers inattendus, offrant de sa belle voix chaude, chansons séfarades, mexicaines ou françaises, aussi bien que le répertoire humoristique du cabaret berlinois ou des chants plus classiques. Avec ses complices musiciens, Belinda Kunz développe un univers sonore et poétique bien à elle, plein de lyrisme, de rêverie et d’humour. Sous la direction musicale de Jean-Dominique Burroni, l’Opéra Voyageur s’attache à sortir l’opéra et la musique classique de leurs lieux consacrés et propose des concerts et spectacles inventifs et conviviaux.

Avec :

Belinda Kunz, mezzo- soprano

Kevin Bourdat, violoncelle

Quentin Gouraud, guitare(s).

Musiques de Monteverdi, Massenet, Schubert, Brel, Eisler, Kurt Weill, Brassens…., ainsi que des chants traditionnels de diverses régions du monde.

+33 3 80 52 45 52

