Concert « Un Mundo Raro », 11 septembre 2022, .

Concert « Un Mundo Raro »



2022-09-11 17:30:00 – 2022-09-11

« Un Mundo Raro », un monde étrange et étonnant, celui d’une chanteuse lyrique qui parcourt des sentiers inattendus, offrant airs lyriques, chansons séfarades, mexicaines, françaises, aussi bien que le répertoire grinçant et humoristique du cabaret berlinois, mêlant la danse à la voix, et proposant des rencontres inventives avec la guitare, tantôt acoustique tantôt électrique, et le violoncelle.

« Un Mundo Raro » brouille à plaisir les frontières musicales et fait le pari du mélange des timbres et des genres.

« Un Mundo Raro », un monde étrange et étonnant, celui d’une chanteuse lyrique qui parcourt des sentiers inattendus, offrant airs lyriques, chansons séfarades, mexicaines, françaises, aussi bien que le répertoire grinçant et humoristique du cabaret berlinois, mêlant la danse à la voix, et proposant des rencontres inventives avec la guitare, tantôt acoustique tantôt électrique, et le violoncelle.

« Un Mundo Raro » brouille à plaisir les frontières musicales et fait le pari du mélange des timbres et des genres.

dernière mise à jour : 2022-06-20 par