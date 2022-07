Concert – Un été lyrique Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Concert – Un été lyrique Mortagne-au-Perche, 5 août 2022, Mortagne-au-Perche. Concert – Un été lyrique

22, place du Général de Gaulle Salle des fêtes Mortagne-au-Perche Orne Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle

2022-08-05 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-05

Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche

Orne Concert avec :

– Susanne Burstein et Sandrine Paule / Sopranos

– Emmanuelle Chavaz et Cécile Lucchini / Mezzo-Sopranos

– Lucile Steunou / Piano Airs, duos et quator de :

Offenbach, Bellini, Berlioz, Bizet, Chausson, Debussy, Donizetti, Massenet, Mendelssohn, Rossini, Saint-Saëns, Schumann, Strauss, Vivaldi… Concert avec :

