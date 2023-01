Concert : Un cœur dans la neige Pléneuf-Val-André, 29 janvier 2023, Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André.

Concert : Un cœur dans la neige

Le voyage d’hiver est souvent présenté comme le plus beau recueil de lieder de Schubert. Il raconte l’errance d’un homme, marchant sans but véritable, à la recherche d’un amour perdu, à travers une nature froide et désolée. Mais, parfois, la lumière apparaît, teintée du souvenir et du rêve. Les poèmes en français accompagnent les auditeurs dans ce voyage musical, qui nous emmène au cœur même du romantisme.

Fidèle à sa ligne artistique, la Compagnie Alla Voce, basée à Pléneuf-Val-André, a choisi de marier la voix profonde de baryton-basse et la nudité du violoncelle seul pour parcourir ce voyage.

Vérène Westphal

A l’issue de ses études à Lyon et Helsinki, elle entre à l’orchestre de l’opéra de Lyon puis collabore avec de nombreuses formations (Les Musiciens du Louvre, La Grande Ecurie-Les Ambassadeurs, Les Siècles, l’Orchestre National de Bretagne, l’Orchestre de Chambre Pelleas). Éclectique, on la retrouve dans la chanson ou au théâtre. Elle cherche enfin à s’adresser à tous les publics et à élargir le répertoire alliant voix et violoncelle en réalisant de nombreuses transcriptions et en créant en 2011 la Compagnie Alla Voce.

Pascal Gourgand

Adepte de la musique et du théâtre à Dinan et Rennes dès son plus jeune âge, Pascal Gourgand accomplit sa formation de chanteur à la Maîtrise Nationale de Versailles, puis au Studio Versailles-Opéra. Il se produit au sein de nombreuses productions à l’Opéra de Paris, l’Opéra de Lyon, au Théâtre des Champs-Elysées, au Théâtre du Châtelet, au chœur des musiciens du Louvre… Après de nombreuses années au cœur du groupe Indigo, puis des spectacles de l’Envolée Lyrique, il est aujourd’hui membre de l’ensemble Aedes.

