Paris Concert : Un cocktail, des Cocteau Mairie du 11e arrondissement

Concert : Un cocktail, des Cocteau Mairie du 11e arrondissement, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 30 juillet 2021

de 19h à 20h

gratuit

Cet été, assistez à des concerts gratuits et variés organisés en plein air par la Mairie du 11e dans le cadre des Estivales musicales. À l’occasion du 20e anniversaire de la mort de Jean Cocteau, poète, artiste et dramaturge ayant influencé le monde de l’art et de la musique en France, la compagnie d’opéra Les Frivolités Parisiennes fera appel aux œuvres de nombreux compositeurs pour lui rendre hommage. Rendez-vous dans la cour de la Mairie du 11e !



Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum Paris 75011

9 : Voltaire (24m) 9 : Charonne (530m)

Contact : https://mairie11.paris.fr Événements -> Festival / Cycle

Mairie du 11e arrondissement Adresse 12 Place Léon Blum Ville Paris