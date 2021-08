Carcans Carcans Carcans, Gironde Concert “Un chemin en chansons”. Duo P. Frances et M. Herblin Carcans Carcans Catégories d’évènement: Carcans

Gironde

Concert “Un chemin en chansons”. Duo P. Frances et M. Herblin Carcans, 28 août 2021, Carcans. Concert “Un chemin en chansons”. Duo P. Frances et M. Herblin 2021-08-28 20:30:00 – 2021-08-28 Place des Combattants Eglise de Saint Martin

Carcans Gironde dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Carcans, Gironde Autres Lieu Carcans Adresse Place des Combattants Eglise de Saint Martin Ville Carcans lieuville 45.07852#-1.04569