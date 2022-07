Concert « Un après-midi dans la vie et l’œuvre de Frédéric Chopin »

2022-09-25 15:00:00 – 2022-09-25 EUR 20 30 L’association Les Goûts Réunis rassemble des musiciens amateurs et professionnels passionnés par la musique baroque. Le 25 septembre elle vous propose de passer « Un après-midi dans la vie et l’œuvre de Frédéric Chopin », un concert de Hervé N’Kaoua au piano, Aurélie Ligero au chant (soprano) et accompagné par la narratrice Brigitte Dyrup.

