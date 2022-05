Concert “un air d’été” Salle Masqueliez Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**La chorale Cantabile vous invite à son concert “Un air d’été ” avec en première partie l’association Cordillera à la salle Masqueliez vendredi 27 mai 2022 à partir de 19h30.** **Infos pratiques :** * Ouverture des portes à 19h15. * Entrée gratuite et petite restauration sur place.

Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Flers-Bourg Nord

2022-05-27T19:30:00 2022-05-27T21:30:00

