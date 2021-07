Peyrins Peyrins Drôme, Peyrins Concert – Umlaut Big Band Peyrins Peyrins Catégories d’évènement: Drôme

Peyrins

Concert – Umlaut Big Band Peyrins, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Peyrins. Concert – Umlaut Big Band 2021-07-13 – 2021-07-13 Château de Sallmard 276A rue de Sallmard

Peyrins Drôme Venez voir un orchestre de quatorze musicien.nes qui, sous l’impulsion de Pierre-Antoine Badaroux, explore à la fois le répertoire historique « swing »des Big Bands à partir d’archives sonores et manuscrites ! contact@compagnielorangerie.com +33 7 67 96 90 09 http://compagnielorangerie.com/ dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Peyrins Étiquettes évènement : Autres Lieu Peyrins Adresse Château de Sallmard 276A rue de Sallmard Ville Peyrins lieuville 45.08741#5.05391