Concert Ultra Vomit Tarbes

Tarbes

Concert Ultra Vomit Tarbes, 12 mai 2022, Tarbes.
TARBES 23 rue Paul Cézanne

2022-05-12 21:00:00

Tarbes Hautes-Pyrénées
18 EUR
Tu es un jeune cadre dynamique qui travaille 23h43 par jour pour un salaire que tu n'as plus le temps de dépenser ?

Tu es un chômeur tellement invétéré que tu as peur de devenir un pauvre invertébré ? Tu es un mec peinard ? Alors Ultra Vomit est fait pour toi !

Alliant la puissance de la musique métal avec l'hilarisme (ou bien la marranture au choix) décapant du plus talentueux des comiques, Ultra Vomit est un groupuscule comme il n'en existe qu'un. Ultra Vomit est un groupe unique. Fondé en l'an de grâce 1999 par l'humble lycéen Fetus, accompagné d'un acolyte appelé Brian, Ultra Vomit commence sa carrière tranquillement en révolutionnant complètement la musique. Inventeur d'une nouvelle note de musique, appelée "sil", le groupe sort peinardement une démo 24 titres dont 24 énormes…

