Maison de la terre, le samedi 28 août à 20:30

Du jazz avec du rap dedans, ou du rap avec du jazz dedans, et puis surtout des mecs sympathiques! Jonas Muel – Sax, Comp Edash Quata – MC, Textes Mathieu Debordes – Claviers Julien Sérié – Batterie Guillaume Matin – Basse Suite à l’annulation de Coeur Estival à Marignac-Laspeyres, où ils devaient jouer, la Maison de la Terre a décidé de les accueillir dans ses locaux pour un concert le 28 août!

Participation libre mais nécessaire

2021-08-28T20:30:00 2021-08-28T22:00:00

