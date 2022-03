Concert Ultime Raccord / dans le cadre du festival “A vous de jouer ” Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Le festival “A vous de jouer”, débute vendredi 18 mars. Il se poursuivra dans d’emblématiques lieux lillois le temps d’un weekend 100% dédié aux pratiques amateurs ! La salle des fêtes de Fives, Grand Sud, l’Hospice Comtesse et … La Maison Folies Moulins ! La metteuse en scène Elodie Segui rassemble 7 chorales lilloises pour un concert inédit et éphémère, Ultime Raccord. Les chanteurs vous emmènent au cœur du bouillonnement préparatoire d’un spectacle surprenant. Les répertoires chantés sont multiples et mettront le public en joie. Chorales participantes : EKLA, Prélude, Give me Fives, Grande Barrière de Chorale, Ensemble Aperto du Conservatoire de lille, Rue de Pologne et Waz’M en choeur Durée 1h30 Entrée gratuite **Réservation conseillée auprès de [mfmoulins@mairie-lille.fr](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr) / 03 20 95 08 82**

Gratuit sur réservation

Un concert événement pour célébrer les pratiques amateurs. Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

