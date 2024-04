Concert Ukulélé Pontarlier, samedi 25 mai 2024.

Concert Ukulélé Pontarlier Doubs

Organisé par l’association ACTIV et ALOHA.

« Les P’tites Grattes » animés par Michel Jeanneret est un collectif amateur dont la particularité de chanter et de s’accompagner au ukulélé. Ils seront plus de 60 ans pour interpréter les grands standards de la chanson française et internationale revisités version ukulélé. EUR.

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25 22:00:00

Théâtre Bernard Blier

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté asso.activ@wanadoo.fr

L’événement Concert Ukulélé Pontarlier a été mis à jour le 2024-03-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS