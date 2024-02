Concert ukrainien Eglise St-Saturnin Argelès-Gazost, vendredi 19 juillet 2024.

Concert ukrainien Eglise St-Saturnin Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Chants basques, espagnols, mexicains …

L’attachement à l’interprétation et la diffusion de ces chants profonds et magnifiques puisés dans un si vaste répertoire restent indéfectibles. Comme il se doit, le chant basque est prépondérant, présentant une alternance d’auteurs et compositeurs classiques et contemporains.

Il sera accompagné d’airs issus d’autres horizons chants espagnols, mexicains, français et d’autres. À travers une sélection émouvante et festive, ces voix généreuses, puissantes et nuancées, dotées d’un bon équilibre entre pupitres masculins et féminins, sauront séduire et captiver, par la qualité, la vivacité et la diversité de leur expression chantée.

Cette année, le chœur basque AIREZ-AIRE se produira en l’église d’ARGELÈS-GAZOST.

Cette formation mixte vous fera découvrir un programme chanté essentiellement basque, aux tonalités émouvantes ou festives, agrémenté de quelques inclusions puisées dans un creuset d’origine espagnole ou latino-américaine, tout aussi agréable et diversifié.

Les amateurs de chant choral apprécieront un répertoire renouvelé en permanence, la préoccupation de Jean-Claude Landart, son chef de chœur historique, étant d’offrir au public des mélodies peu répandues ou peu usitées, souvent portées par des harmonisations personnelles, particularités singulières qui caractérisent le groupe. Les emprunts pratiqués dans d’autres folklores sont parfois adaptés en langue basque, mais le plus souvent, restitués dans leur langue originale. Ceux-ci viennent élargir encore la palette des couleurs sonores destinées à un public toujours curieux de découvrir un programme hors des sentiers battus.

Attachées à la diffusion et au partage d’un patrimoine d’une richesse rare, ces voix généreuses, tour à tour puissantes et nuancées, incluant solistes et expressions d’ensemble, sauront vous captiver, vous séduire et vous émouvoir, par la qualité, la profondeur et la dynamique de leur expression chantée.

Toujours heureux et honorés de se produire devant vous, ils vous offrent le gage d’une soirée agréable, qui saura répondre à vos attentes et satisfaire tous les goûts et toutes les sensibilités.

Ils vous donnent rendez-vous le dimanche 24 septembre 2023 à 17 h 30.

Entrée Libre participation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 21:00:00

fin : 2024-07-19

Eglise St-Saturnin ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

