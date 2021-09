Haute-Goulaine Haute-Goulaine Haute-Goulaine, Loire-Atlantique CONCERT UK ON THE ROCKS ANNEE 80 AU CHATEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’évènement: Haute-Goulaine

Haute-Goulaine Loire-Atlantique Haute-Goulaine 130 EUR À l’occasion de son 25ème anniversaire, Activ’éco (Association des acteurs économiques de Haute-Goulaine) organise une soirée concert thème UK ON THE ROCKS dans la cour du Château de GOULAINE !

Activ’éco dont l’axe est avant tout de développer le local, ne pouvait rêver plus bel écrin pour rassembler les habitants de la commune, les fans de musique Rock des années 80′ et le Château de Goulaine.

Convivialité et retrouvailles au sein de l’emblème du patrimoine de notre commune !///Pass sanitaire obligatoire.

Réservations sur helloasso.com Activ'eco et le Chateau de Goulaine organise un concert année 80 avec UK ON THE ROCKS le samedi 25 septembre au Chateau +33 2 40 54 91 42 http://www.chateaudegoulaine.fr/4953-concert-25-septembre-uk-on-the-rocks-2-2.html

