CONCERT – UK ON THE ROCKS

2022-07-23 – 2022-07-23

A 21h00 au théâtre Elisabéthain

Vous connaissez les classiques du rock ? Découvrez leur histoire !

Avec le spectacle live UK On The Rocks, retrouvez les grands classiques du rock britannique et découvrez leur histoire, leurs petites anecdotes et leurs secrets. Emmenés par le journaliste, spécialiste du rock, Laurent Charliot, les quatre musiciens et le quatuor à cordes de UK On The Rocks vous proposent, en clin d’oeil aux pionniers de Radio Caroline, une émission radio en direct, avec l’ensemble des titres joués en live.

Un grand voyage musical à travers le temps, des 60’s à nos jours, des Kinks à Muse en passant par les Rolling Stones, les Who, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Clash, Police, The Cure, Oasis ou Blur… Une expérience musicale et culturelle unique !

TARIF 3 / 5€ | 1h30 | Tout public

