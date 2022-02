Concert UCCELLI#2 à la bibliothèque Blangy-sur-Bresle, 15 mars 2022, Blangy-sur-Bresle.

Concert UCCELLI#2 à la bibliothèque Blangy-sur-Bresle

2022-03-15 17:30:00 17:30:00 – 2022-03-15

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Blangy-sur-Bresle

Concert ouvert à tous et toutes celles et ceux qui ont envie de participer à ce projet mêlant écriture voix, et musique !

Rdv à 17h30 – Bibliothèque de Blangy

Les vibrants défricheurs présentent UCCELLI#2

Le projet UCCELLI#2 est une proposition musicale participative basée sur des collectages d’anecdotes réelles ou fictives, aux frontières de l’irrationnel. L’idée de ce projet est de réaliser un répertoire musical en mêlant les voix, leur récit et de la musique.

Nous invitons à venir écouter un concert, puis à imaginer, écrire, et raconter une petite histoire en résonance avec la musique de Sebastien Palis et Frédéric Jouhannet, pour créer ensemble des pièces radiophoniques empreinte d’incongru et d’humanité.

Ouvert à tous ! Nous recherchons des participant(e)s – Rejoignez-nous !

Infos & Renseignements : 06 74 46 66 76 – 06 80 73 76 78 – leglaassssss@gmail.fr

Le Glaassssss et la Bibliothèque Municipale Odette Cléré

leglaassssss@gmail.com +33 6 80 73 76 78 https://www.facebook.com/Le-Glaassssss-2163592630560471/

Blangy-sur-Bresle

