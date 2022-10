Concert TY’ BSIDE — La Menuiserie x Assobside Morlaix, 29 octobre 2022, Morlaix.

Concert TY’ BSIDE — La Menuiserie x Assobside

10, venelle au beurre bar « Le Ty coz » Morlaix Finistre bar « Le Ty coz » 10, venelle au beurre

2022-10-29 – 2022-10-29

La Menuiserie x Assobside @TY COZ

► 18H00-00H30

Pour notre première soirée sur Morlaix, on a décidé de s’installer chez notre partenaire le TY COZ , en invitant 2 fervents activistes du crew La menuiserie V.Air 95 et RN12

On a décidé d’appeler la soiree TY’ BSIDE car c’est un format qui sera reconduit et qui a pour but de valoriser à la fois un projet sonore et visuel.

◘ PROJECTION & VGING ◘

► V.Air 95

On est super content de retrouver Victor sur ces terres morlaisiennes, il sera aux manettes de cette soirée pour la scénographie et derrière les platines

!!! EXCLUSIVITÉ !!!

►Avant première du clip de V. Air95 annonçant son retour

►Avant premiere de la captation Live Breakfast @la Briqueterie-Landerneau tourné par notre Alex

◘ LINE UP ◘

► V.Air 95 (La Menuiserie)

sc https://soundcloud.com/vair95

► RN12 (La Menuiserie)

sc https://soundcloud.com/rnzeudou

+33 2 98 88 07 65

