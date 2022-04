Concert TvB (Troy Von Balthazar) Musée Fenaille, 14 mai 2022 23:00, Rodez.

Nuit des musées Concert TvB (Troy Von Balthazar) Musée Fenaille Samedi 14 mai, 23h00 Entrée libre

Après 5 albums à officier en tant que leader charismatique du groupe de rock indé Chokebore, Troy Von Balthazar, nous livre aujourd’hui son 6e opus en solo

Les guitares saturées et les amplis grinçants ont progressivement fait place à un paysage acoustique délicat et puissant, empli de mélodies poétiques profondément lancinantes qui émanent de son monde musical intérieur qu’il décrit lui-même comme « mid-Fi melancholy Bliss ».

Sa prose délicate se mêle habilement aux subtiles métaphores qui hantent son esprit, sur des thèmes aussi personnels qu’universels, avec des mots toujours minutieusement choisis et lourds de sens.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Musée d’archéologie et d’histoire présentant une collection exceptionnelle de statues-menhirs.

Free entry Saturday 14 May, 23:00

Museum of archaeology and of history(story) presenting an exceptional collection of statues-menhirs.

Las guitarras saturadas y los amplificadores chirriantes han dado paso gradualmente a un paisaje acústico delicado y potente, lleno de melodías poéticas profundamente palpitantes que emanan de su mundo musical interior que él mismo describe como «mid-fi Melancholy Bliss».

Su delicada prosa se mezcla hábilmente con las sutiles metáforas que rondan su mente, sobre temas tanto personales como universales, con palabras siempre cuidadosamente elegidas y cargadas de sentido.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 23:00

14 place Eugène-Raynaldy, 12000 Rodez, France 12000 Rodez Occitanie