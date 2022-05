Concert TvB (Troy Von Balthazar) Musée Fenaille Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Les guitares saturées et les amplis grinçants ont progressivement fait place à un paysage acoustique délicat et puissant, empli de mélodies poétiques profondément lancinantes qui émanent de son monde musical intérieur qu’il décrit lui-même comme « mid-Fi melancholy Bliss ». Sa prose délicate se mêle habilement aux subtiles métaphores qui hantent son esprit, sur des thèmes aussi personnels qu’universels, avec des mots toujours minutieusement choisis et lourds de sens. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Après 5 albums à officier en tant que leader charismatique du groupe de rock indé Chokebore, Troy Von Balthazar, nous livre aujourd'hui son 6e opus en solo

