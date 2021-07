Uzès Uzès Gard, Uzès Concert Tutti Quanti – Lumières de Paris et de Vienne Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

Concert Tutti Quanti – Lumières de Paris et de Vienne Uzès, 29 juillet 2021, Uzès. Concert Tutti Quanti – Lumières de Paris et de Vienne 2021-07-29 – 2021-07-29 Promenade des Marronniers Jardin de l’Evêché

Uzès Gard Uzès Gard “Choeurs Col Canto-Chant dans les Vignes, Orchestre Chant dans les Vignes”. Un spectacle avec plus de 40 musiciens qui vous entrainent avec leurs opérettes et musiques pétillantes. chainejoelle@gmail.com +33 6 70 38 08 12 dernière mise à jour : 2021-06-25 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Autres Lieu Uzès Adresse Promenade des Marronniers Jardin de l'Evêché Ville Uzès lieuville 44.01198#4.42294