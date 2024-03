Concert Tutte Quante 49, Rue Chape, Marseille (13) Marseille, samedi 6 avril 2024.

Avec Lise MASSAL qui anime et dirige ce chœur, 50 femmes chantent les femmes, leurs joies, leurs colères, leur quotidien, leurs combats… Le répertoire de ce choeur se constitue de chants traditionnels exclusivement composés ou portés traditionnellement par des groupes de femmes, avec quelques escapades plus contemporaines … Au programme : chants traditionnels populaires italiens, occitans, espagnols et bien d’autres encore … chants de travail, chants de lutte, chants féministes…

Pour profiter d’un superbe week-end au rythme des chants de Lise Massal, nous vous informons qu’elle animera également un atelier de chant le lendemain soit le dimanche 7 avril, également à la Maison du Chant, dans le cadre des « Voix de la Canebière » !

49, Rue Chape, 13004 Marseille, France

