Concert Turbo Niglo Au bar restaurant Sortie 16 Lannemezan, vendredi 21 juin 2024.

Turbo Niglo en Concert.

Une expérience musicale dynamique et festive, une bougie d’allumage qui propulse les délires déjantés et planants des deux guitaristes. Adeptes du Do It Yourself , Sami Chaibi et Mike Davis font tout eux-mêmes, de la composition à la mise en scène, ils contrôlent les jeux de lumière, les vidéos et leurs effets scéniques, ce qui leur permet d’aborder leurs univers musical avec une liberté artistique totale et sans concession.

Renseignements et réservations au 05 62 39 91 29. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 19:30:00

fin : 2024-06-21

Au bar restaurant Sortie 16 30 Rue de Peyrehitte

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

