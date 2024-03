Concert TUMULTE 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer, samedi 23 mars 2024.

Concert TUMULTE Solo électroacoustique et poétique. Samedi 23 mars, 21h00 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T21:00:00+01:00 – 2024-03-24T07:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T21:00:00+01:00 – 2024-03-24T07:00:00+01:00

Solo électroacoustique et poétique.

central-caf-2583847

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 84 98 41 »}, {« type »: « email », « value »: « centralcafe.mesquer@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centralcafe-mesquer.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-tumulte-mesquer.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/central-cafe-mesquer-2583847.jpg »}]

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS