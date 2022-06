Concert : Tue Têt, poésie-guitare-violon au Champ Commun, 20 août 2022, .

Concert : Tue Têt, poésie-guitare-violon au Champ Commun



2022-08-20 – 2022-08-20

Tue-Têt revisite avec un étrange mélange de puissance et de fragilité des chansons et poésies illustres ou inconnues. Brut. Sans chercher les regards, presque malgré eux, ils nous embarquent. Allain Leprest, Léo Ferré, Bashung … Troublants de vérité lorsqu’ils empruntent les mots d’Arno : « Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, sur la terre où je suis né ».

Au Champ Commun à 20h – Prix libre.

Tue-Têt revisite avec un étrange mélange de puissance et de fragilité des chansons et poésies illustres ou inconnues. Brut. Sans chercher les regards, presque malgré eux, ils nous embarquent. Allain Leprest, Léo Ferré, Bashung … Troublants de vérité lorsqu’ils empruntent les mots d’Arno : « Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, sur la terre où je suis né ».

Au Champ Commun à 20h – Prix libre.

dernière mise à jour : 2022-06-22 par