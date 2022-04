CONCERT “TUBES & CLOUS”

Concert dans la jardin de la mairie, entrée par le portail en fer forgé en face de l’office de tourisme. Concert de variétés françaises, guitares et banjo. Chansons à 10 doigts, deux voix et contrebasse. Trio de musiciens, dont le répertoire est composé de reprises de blues, de rock, de chansons françaises, connues et moins connues : Johnny, Amsterdam, Wayfaring Stranger, Winabago Warriors… Accès au concert :

