Concert Tuba, Flûte et Piano Salons d’honneur du Potager du Dauphin, 20 mars 2022, Meudon.

Concert Tuba, Flûte et Piano

le dimanche 20 mars à Salons d’honneur du Potager du Dauphin

L’Association des Parents d’Elève du Conservatoire de Meudon (APEC Meudon) vous invite à venir découvrir le trio original formé par Florence Bellon à la flûte, David Zambon au tuba, et Dora Cantella au piano dans un programme varié de musique de chambre, qui nous fera voyager à traver le romantisme français et allemand.

Participation : 15€, 8€, 5€ – Pass sanitaire obligatoire

Romantisme français et allemand

Salons d’honneur du Potager du Dauphin 15 rue Porto Riche, 92190 MEUDON Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T16:00:00 2022-03-20T17:00:00;2022-03-20T18:30:00 2022-03-20T19:30:00