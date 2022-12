Concert: Tryo Saint-Loubès Saint-Loubès Saint-Loubès Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Loubès

Concert: Tryo 36 Chemin de Nice Saint-Loubès Gironde

2023-01-07 20:30:00

Gironde Saint-Loubès EUR 24 Avec « Chants de bataille », Tryo poursuit ses combats en chanson, un album dansant et engagé, à son image.

Tryo renouvelé, remodelé, réinventé, une performance quand on arrive au huitième album. Avec « Chants de bataille », Tryo poursuit ses combats en chanson, un album dansant et engagé, à son image.

+33 5 56 68 67 06 La Coupole

Saint-Loubès

