CONCERT – TROPICAL HORSES Metz, 18 septembre 2021, Metz.

CONCERT – TROPICAL HORSES 2021-09-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-18 L’AÉROGARE LOTHAIRE 69 rue Lothaire

Metz Moselle

8 EUR

Tropical Horses est le projet solo du musicien Max-Antoine Le Corre. Sa musique, hybride et aventureuse, se caractérise par l’utilisation de percussions latines et africaines, de guitares surf, de textures acides et de kick de 808 mis au service de chansons pop psychédéliques.

Après le sombre et cathartique « Mirador » sortie en 2016, son second album à paraitre chez Le Turc Mécanique à l’Automne 2021, explore des contrées plus pop entre romantisme désabusé, sensualité des voix susurrées et groove à la tension trouble dans un climat en constant clair obscur.

ARSENAL

dernière mise à jour : 2021-09-03 par