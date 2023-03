Concert Trop Pop Centre d’animation de Lanton Lanton Catégories d’Évènement: 33138

33138 0 0 EUR Concert « Trop Pop » proposé par LalaChant, samedi 4 mars à 16h, au centre d’animation.

Au programme : chansons populaires interprétées par les élèves de l’ESCL et de la section semi-pro.

Buvettes et goûter sur place

Prix des places : 6 € / Gratuit pour les moins de 6 ans

