Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois, Meuse CONCERT TROMPETTES ET ORGUE Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois Catégories d’évènement: Ligny-en-Barrois

Meuse

CONCERT TROMPETTES ET ORGUE Ligny-en-Barrois, 25 septembre 2021, Ligny-en-Barrois. CONCERT TROMPETTES ET ORGUE 2021-09-25 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-25

Ligny-en-Barrois Meuse Ligny-en-Barrois Concert Trompettes et Orgue (Bach – Haendel – Telemann – Charpentier) par Gilles HERBILLON et Benjamin STEENS, avec la participation de Xavier PRUNNEAUX et Olivier MARGUILLARD.

Entrée libre.

Pass sanitaire obligatoire. +33 6 64 44 91 00 Les Amis de l’Orgue dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Ligny-en-Barrois, Meuse Autres Lieu Ligny-en-Barrois Adresse Ville Ligny-en-Barrois lieuville 48.68767#5.32256